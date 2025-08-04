تدريبات مهنية مجانية للشباب من وزارة العمل.. اعرف المميزات

أعلنت وزارة العمل عن توفر ثلاث خدمات تدريب مهني تستهدف تطوير مهارات الشباب في مختلف المهن، وهي: التدرج المهني، التنشئة المهنية، والتدريب التحويلي.

وكشفت الوزارة، في بيان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تفاصيل البرامج التدريبية المتاحة للشباب، إلى جانب المميزات والأهداف، وجاءت كما يلي:

تدريبات مهنية للشباب

1. التدرج المهني

- المدة: من سنة إلى ثلاث سنوات

- الفئة العمرية: من 14 إلى أقل من 18 سنة

- هدف الخدمة: تدريب الأطفال على مهنة محددة تحت إشراف الوزارة، من خلال إلحاقهم بأصحاب الأعمال لاكتساب الخبرة بشكل تدريجي.

2. التنشئة المهنية

- المدة: من 100 إلى 400 ساعة تدريبية (وفقًا للمهنة)

- الفئة العمرية: من 14 إلى أقل من 18 سنة

- هدف الخدمة: مخصصة لخريجي الشهادة الإعدادية، أو غير الناجحين بها، أو متسربي التعليم الإلزامي، وتوفر تدريبًا مهنيًا أساسيًا في عدة تخصصات.

3. التدريب التحويلي

- المدة: من 100 إلى 400 ساعة تدريبية (وفقًا للمهنة)

- الفئة العمرية: من 18 إلى 25 سنة

- هدف الخدمة: تستهدف خريجي المؤهلات المتوسطة والجامعية، إلى جانب العمالة الزائدة التي ترغب في تغيير مجال عملها.

مميزات التدريب المهني

- التدريب مجاني: يشمل 49 مهنة متوفرة في جميع محافظات الجمهورية دون أي رسوم.

- الفحص الطبي: يُجرى كشف طبي قبل التدريب لضمان جاهزية المتدربين صحيًا.

- التأمين ضد إصابات العمل: يشمل المتدربين طوال فترة التدريب.

- جوائز للأوائل: يتم منح المتفوقين جوائز عينية مثل ماكينة خياطة أو حقيبة أدوات مهنية حسب التخصص.

- معدات التدريب: تشمل أدوات كتابية، ملابس تدريب، وأدوات السلامة والصحة المهنية.

وتسعى وزارة العمل من خلال هذه البرامج إلى تمكين الشباب من اكتساب المهارات اللازمة لدخول سوق العمل وتحقيق النجاح المهني.

ويمكن التسجيل في البرامج التدريبية المختلفة من خلال الموقع الرسمي لوزارة الشباب، عبر تعبئة البيانات المطلوبة من خلال الضغط هنا.