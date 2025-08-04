محافظ كفر الشيخ يناقش عددا من الخطط التنموية مع خبراء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

ناقش اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، عددا من المحاور والخطط التنموية في إطار البرنامج القطري لمصر، مع بعثة خبراء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، برئاسة إيزابيل شاتري، رئيس وحدة اللا مركزية والتمويل دون الوطني والبنية التحتية بقسم التنمية الإقليمية والحوكمة متعددة المستويات بالمنظمة، وممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، برئاسة الدكتورة هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة.

وأشار المحافظ إلى اللقاء سلط الضوء على دعم خطط المحافظة التنموية، خاصةً في ظل توجيهات القيادة السياسية نحو تحسين جودة الخدمات، وتحقيق تنمية متوازنة في مختلف المحافظات، كما أعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بما يحقق نقلة نوعية في العمل المحلي، وتحقيق أعلى معدلات على مستوى تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، واستغلال أصول الدولة وتطويرها وسبل تنميتها.

رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين

وقال إنّ هذه الزيارة تأتي في إطار تنفيذ مشروعات البرنامج القُطري بين الحكومة المصرية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والذي تضطلع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بدورها كمنسق وطني لأنشطة البرنامج ككل بما يعظم الفائدة من تبادل الخبرات الدولية في مجالات التنمية المستدامة، وتطوير الأداء الحكومي على المستوى المحلي، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، واستغلال البرنامج القطري في مشروعات وخطط مشتركة بالتعاون مع المنظمة من خلال الخبرات الدولية والاستفادة من خبرات الدول الأعضاء في المنظمة وتطبيق التجارب القابلة للتنفيذ بمحافظة كفر الشيخ.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على دور المنظمة بالتعاون مع الوزارة في تعزيز قدرات مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن خطط التنمية للمحافظات، ووضع إطار بأولويات الخطط التنموية، وانعكاس خطط التمويل على قطاعات التنمية داخل محافظة كفر الشيخ، وتذليل التحديات وتحقيق التنمية على مستوى كافة القطاعات بالمحافظة، من خلال التعاون والعمل المشترك.

تحقيق تنمية محلية شاملة ومستدامة بمحافظة كفر الشيخ

فيما أشاد أعضاء بعثة المنظمة بالجهود المبذولة في مجالات التنمية بمحافظة كفر الشيخ ومتابعة نسب وجودة التنفيذ للمشروعات طبقاً للاشتراطات الفنية العالمية للجودة، مشيرين إلى حرص المنظمة على تقديم الدعم الفني والتوصيات اللازمة لتعزيز الأداء، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتفعيل الشراكات وتبادل الخبرات الدولية، بما يسهم في تحقيق تنمية محلية شاملة ومستدامة بمحافظة كفر الشيخ، وتعزيز رؤية مصر 2030، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.