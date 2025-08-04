حزب الاتحاد: حشود العريش رسالة قوية لرفض الحرب في غزة وتأييد للموقف المصري

أكد حزب الاتحاد برئاسة المستشار رضا صقر أن الحشود الجماهيرية التي توافدت على مدينة العريش بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومباحثاته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعكس الوعي الشعبي المصري بدقة المرحلة ورفضه القاطع للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومحاولات التهجير القسري للفلسطينيين.

تصاعد الأزمة الإنسانية في غزة

وأوضح الحزب، في بيان، اليوم الثلاثاء،ـ أن زيارة ماكرون لمصر تحمل دلالات سياسية مهمة، في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية في غزة، مشيرًا إلى أن الاصطفاف الشعبي إلى جانب التحركات السياسية والدبلوماسية المصرية يمثلان معًا رسالة موحدة للعالم بأن مصر، قيادة وشعبًا، ترفض المساس بالثوابت الوطنية وفي مقدمتها رفض توطين الفلسطينيين في سيناء.

وأشار حزب الاتحاد إلى أن الجماهير في العريش لم تخرج فقط للتأييد، بل لتبعث برسالة قوية للعالم بأن أمن سيناء خط أحمر، وأن أي محاولات لفرض حلول على حساب الحقوق الفلسطينية وأمن مصر القومي لن تُقابل إلا بالرفض التام والموقف الشعبي الحاسم.

واختتم البيان بالتأكيد على أن تلك الزيارة تمثل فرصة للمجتمع الدولي لإعادة تقييم مواقفه، والتحرك الجاد لوقف إطلاق النار، ورفع الحصار، والتمهيد لحل سياسي عادل يضمن قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، مجددًا دعم الحزب الكامل للجهود التي يقودها الرئيس السيسي لحماية الأمن القومي ومساندة الشعب الفلسطيني في محنته.