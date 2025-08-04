وفاة حفيد الفنان سيد درويش

توفي الدكتور مهندس حسن البحر درويش، حفيد فنان الشعب سيد درويش، بعد حياة حافلة بالعطاء الفني والإنساني، إذ كان أحد أبرز مؤسسي نشاط الكورال الغنائي الذي حمل اسم جده الراحل.

موعد صلاة الجنازة على حفيد سيد درويش

وبحسب ما أعلنته أسرة الراحل الدكتور حسن البحر درويش، حفيد سيد درويش، فإنه من المقرر تشييع جنازة الفقيد بعد صلاة الظهر غدًا الأربعاء من مسجد المواساة، على أن يُوارى جثمانه الثرى في مدافن المنارة، ويُقام العزاء مساءً بعد صلاة المغرب.

معلومات عن حفيد سيد درويش

الدكتور حسن البحر درويش كان من الشخصيات المحبوبة والبارزة داخل نادي سبورتنج، إذ قاد كورال النادي لسنوات طويلة، وقدم مع أبنائه عروضًا فنية راقية مثلت التراث السكندري الأصيل على مستوى الجمهورية، وحظي فريق الكورال الذي أسسه وأشرف عليه بتقدير واسع لما قدمه من فن احترافي ملتزم كان دائمًا محط فخر للنادي وأعضائه.

نعي حفيد سيد درويش

ونعى محبو وزملاء الفنان الراحل في محافظة الإسكندرية، حفيد سيد درويش بكلمات مؤثرة، مشيرين إلى أنه كان مثالًا للأخلاق والعطاء والتواضع، وفنانًا ملتزمًا أحب ناديه ومجتمعه، وكان له دور كبير في الحفاظ على تراث جده الفني عبر الأجيال.





