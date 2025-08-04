«المصري الديمقراطي»: زيارة الرئيس الفرنسي لمصر تؤكد مكانتها في المنطقة

قال الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ومسؤول الشؤون الخارجية بالحزب، إن الزيارة التاريخية التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين، وتؤكد على الشراكة القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ومكانة مصر في المنطقة.

تحديات دولية في الشرق الأوسط

وأضاف «البياضي» في تصريح لـ«الوطن»، أن هذه الزيارة تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات كبيرة، ما يجعل تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا أمر بالغ الأهمية لدعم الاستقرار والسلام، كما أشار إلى أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يقف جنبًا إلى جنب مع كافة القوى الوطنية، منددا بالانتهاكات التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي ضد الأعراف الدولية والإنسانية، ورافضًا أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من غزة أو المساس بالحدود المصرية.

رفض مخطط تصفية القضية الفلسطينية

وأكد «البياضي» أن الحزب لا يكتفي بإصدار البيانات والتصريحات، بل يستخدم جميع علاقاته الدولية مع الأحزاب الأخرى، بما في ذلك بعض الأحزاب الحاكمة في دول مؤثرة، للتحرك على كل الأصعدة الممكنة لصالح أمن مصر ودعم القضية الفلسطينية واستقرار المنطقة.

واختتم «البياضي» تصريحه بالتأكيد على أن مصر، بتاريخها وشعبها، لن تخضع لأي ضغوط أو ابتزازات، ولن تقبل بتصفية القضية الفلسطينية أو التنازل عن سيادتها، ولن تسمح بفرض واقع يتنافى مع حقوق الشعب الفلسطيني والأمن القومي المصري.