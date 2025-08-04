استقبال حاشد من المواطنين في العريش للرئيسين السيسي وماكرون (فيديو)

11:28 ص | الثلاثاء 08 أبريل 2025

استقبال حاشد من المواطنين في العريش للرئيسين السيسي وماكرون (فيديو)