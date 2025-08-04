«منهم مطرب».. مصرع وإصابة 130 شخصا في انهيار سقف ملهى ليلي بالدومينيكان

لقي 18 شخصًا مصرعهم، وأصيب أكثر من 120 آخرين، بعد انهيار سقف في ملهى ليلي بمنطقة جيت سيت في سانتو دومينغو عاصمة جمهورية الدومينيكان، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء.

مطرب مشهور بين المصابين

ونقلت «الجارديان» البريطانية عن خوان مانويل مينديز، مدير مركز عمليات الطوارئ، إن أطقم الانقاذ تبحث عن ناجين محتملين تحت الأنقاض مضيفًا «نفترض أن الكثير منهم ما زالوا على قيد الحياة، ولهذا السبب لن تستسلم السلطات هنا حتى لا يبقى شخص واحد تحت تلك الأنقاض»، بينما كان نيلسي كروز، حاكم مونتيكريستي، من بين الضحايا.

وقال مسؤولون إن المصابين من بينهم المغني الشهير روبي بيريز، الذي كان يؤدي عروضه عندما انهار السقف، وقال مدير أعماله، إنريكي باولينو، الذي كان قميصه ملطخًا بالدماء، للصحفيين في مكان الحادث إن الحفل بدأ قبل منتصف الليل بقليل، وانهار السقف بعد ساعة تقريبًا، مما أسفر عن مقتل عازف الساكسفون في الفرقة، مضيفًا «حدث الأمر بسرعة كبيرة، حشرتُ نفسي في زاوية»، مضيفًا أنه ظن في البداية أنه زلزال.

رئيس الجمهورية ينتقل لموقع الحادث

وكتب رئيس الدومينيكان لويس أبي نادر على موقع «إكس أن جميع وكالات الإنقاذ تعمل بلا كلل لمساعدة المتضررين، مضيفًا «نأسف بشدة للمأساة التي وقعت في ملهى جيت سيت، لقد تابعنا الحادث لحظة بلحظة منذ وقوعه».



ووصل رئيس جمهورية الدومينيكان إلى موقع الحادث وعانق الناس الذين كانوا يبحثون عن أصدقائهم وعائلاتهم، وكان بعضهم يبكي ولم يتحدث إلى الصحفيين، وقف مسؤولٌ يحمل مكبر صوت خارج النادي يطلب من الحشد الكبير الذي تجمع للبحث عن أصدقاء وأقارب أن يفسحوا مكانًا لسيارات الإسعاف.