مصرع أكثر من 30 شخصا في فيضانات عنيفة بالكونغو الديمقراطية

مصرع أكثر من 30 شخصا في فيضانات عنيفة بالكونغو الديمقراطية

مصرع أكثر من 30 شخصا في فيضانات عنيفة بالكونغو الديمقراطية

أعلن وزير الصحة الإقليمي بالعاصمة الكونغولية باتريس غونغو أباكازي، أن أكثر من 30 شخصًا لقوا مصرعهم في فيضانات اجتاحت العاصمة كينشاسا، بعد أمطار غزيرة دمرت المنازل والطرق.


وذكرت منصة «إيست أفريقان» الإخبارية، اليوم، أن فيضان نهر ندجيلي، الذي يمر عبر جزء من المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 17 مليون نسمة، تسبب في إغلاق الطريق الوطني الرئيسي، مما ترك السائقين عالقين منذ مساء السبت، وأدى إلى انقطاع الكهرباء وإمدادات المياه في عدة أحياء بالعاصمة.

البنية التحتية للمياه تأثرت

بدوره، قال حاكم كينشاسا دانيال بومبا لوبيكي، إن البنية التحتية للمياه تأثرت، ولكن سيتم استعادة الإمدادات خلال يومين أو ثلاثة، مضيفا في خطاب متلفز أن البناء غير القانوني كان مسؤولاً عن بعض الوفيات، مهددًا بإخلاء الأشخاص من المستوطنات العشوائية.

تدهور الأنهار في الكونغو

وأشار عالم الهيدرولوجيا الدكتور رافائيل تشيمانغا موامبا، إلى أن هذه أفعال بشرية حيث تتدهور الأنهار؛ لم تعد أبعادها تمثل سعتها الأصلية لاحتواء فيضانات الأنهار.


تأتي هذه الفيضانات في وقت حساس للبلاد، حيث كثف متمردو حركة 23 مارس هجومهم في شرق الكونغو المضطرب منذ بداية العام، مما أسفر عن مقتل أكثر من 7 آلاف شخص في الشهرين الأولين من العام.

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا