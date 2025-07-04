مصرع أكثر من 30 شخصا في فيضانات عنيفة بالكونغو الديمقراطية

أعلن وزير الصحة الإقليمي بالعاصمة الكونغولية باتريس غونغو أباكازي، أن أكثر من 30 شخصًا لقوا مصرعهم في فيضانات اجتاحت العاصمة كينشاسا، بعد أمطار غزيرة دمرت المنازل والطرق.



وذكرت منصة «إيست أفريقان» الإخبارية، اليوم، أن فيضان نهر ندجيلي، الذي يمر عبر جزء من المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 17 مليون نسمة، تسبب في إغلاق الطريق الوطني الرئيسي، مما ترك السائقين عالقين منذ مساء السبت، وأدى إلى انقطاع الكهرباء وإمدادات المياه في عدة أحياء بالعاصمة.

البنية التحتية للمياه تأثرت

بدوره، قال حاكم كينشاسا دانيال بومبا لوبيكي، إن البنية التحتية للمياه تأثرت، ولكن سيتم استعادة الإمدادات خلال يومين أو ثلاثة، مضيفا في خطاب متلفز أن البناء غير القانوني كان مسؤولاً عن بعض الوفيات، مهددًا بإخلاء الأشخاص من المستوطنات العشوائية.

تدهور الأنهار في الكونغو

وأشار عالم الهيدرولوجيا الدكتور رافائيل تشيمانغا موامبا، إلى أن هذه أفعال بشرية حيث تتدهور الأنهار؛ لم تعد أبعادها تمثل سعتها الأصلية لاحتواء فيضانات الأنهار.



تأتي هذه الفيضانات في وقت حساس للبلاد، حيث كثف متمردو حركة 23 مارس هجومهم في شرق الكونغو المضطرب منذ بداية العام، مما أسفر عن مقتل أكثر من 7 آلاف شخص في الشهرين الأولين من العام.