«الشعب الجمهوري»: زيارة ماكرون تعكس التقدير الدولي لدور مصر في إدارة أزمات المنطقة

أشاد حزب الشعب الجمهوري بالموقف الوطني المشرّف الذي أبداه أبناء الشعب المصري اليوم في العريش؛ تزامنًا مع الزيارة المهمة التي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفقة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

الحشود الجماهيرية في العريش تعبر عن وعي الشعب واصطفافه الوطني

وأكد الحزب، أن الحشود الجماهيرية التي تجاوزت الآلاف تعبّر عن وعي الشعب المصري واصطفافه الوطني، وترسّخ موقفه الثابت برفض أي محاولات لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة أو المساس بحقوقهم المشروعة.

مصر ترفض المساس بسيادتها الوطنية

وشدد الحزب على أن احتشاد المواطنين في هذه اللحظة التاريخية يحمل رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بأن مصر قيادة وشعبًا، ترفض المساس بسيادتها الوطنية، كما ترفض أي حلول على حساب الحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ولفت الحزب إلى أن زيارة الرئيس ماكرون في هذا التوقيت الحرج تعكس التقدير الدولي المتزايد للدور المحوري الذي تضطلع به مصر في إدارة الأزمات الإقليمية، لا سيّما ما يتصل بالقضية الفلسطينية، ومواقفها الثابتة الداعمة للسلام العادل والشامل في المنطقة.