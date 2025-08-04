محكمة فيدرالية تنحاز لإدارة ترامب وتسمح بفصل 16 ألف موظف

قالت المحكمة العليا يوم الثلاثاء، إن إدارة ترامب يُمكنها المُضي قُدمًا في إنهاء خدمة 16 ألف مُوظف فيدرالي تحت الاختبار في 6 وكالات وإدارات، وإلغاء أمر محكمة أدنى بإعادتهم إلى العمل مع استمرار الدعاوى القضائية التي تطعن في عمليات التسريح، حسبما ذكر موقع شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية.

النقابات العمالية تفتقر إلى أهلية قانونية في القضية

وقالت المحكمة في أمرٍ مٌوجزٍ غير مُوقّع، إن النقابات العمالية والجمعيات غير الربحية الـ9 التي طعنت في قرارات الفصل تفتقر إلى أهليةٍ قانونيةٍ في هذه القضية، وجاء في الأمر أنّ ادعاءات هذه الجمعيات بالضرر لا تكفي حاليًا لدعم موقفها القانوني.

بينما أشارت القاضيتان سونيا سوتومايور وكيتانجي براون جاكسون إلى أنهما كانتا سترفضان طلب ترامب.

وفي الشهر الماضي، أمر قاضٍ فيدرالي إدارة ترامب بإعادة الموظفين في وزارة شؤون المحاربين القدامى، ووزارة الزراعة، ووزارة الدفاع، ووزارة الطاقة، ووزارة الداخلية، ووزارة الخزانة إلى عملهم، واستأنفت إدارة ترامب أمام المحكمة العليا طلبا لوقف طارئ لأمر القاضي، بحجة أن المدعين يفتقرون إلى الصفة القانونية وأنهم اختطفوا العلاقة الوظيفية بين الحكومة الفيدرالية وقوتها العاملة.