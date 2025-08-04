وزير الدفاع يشهد مشروع مراكز القيادة التعبوي لقوات الدفاع الجوي والقوات الجوية

شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي لأحد تشكيلات قوات الدفاع الجوي والقوات الجوية، والذي نُفذ على مدار عدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وألقى الفريق ياسر الطودي قائد قوات الدفاع الجوي، كلمة أكد خلالها أن قوات الدفاع الجوي تمتلك قدرات تكنولوجية حديثة ومتكاملة لحماية سماء مصر وتأمين مجالها الجوي ضمن المنظومة القتالية المتكاملة للقوات المسلحة.

ونقل الفريق أول عبد المجيد صقر، تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال قوات الدفاع الجوي والقوات الجوية، مؤكدا أنهم حماة سماء مصر وأن ما يمتلكونه من قدرة وكفاءة قتالية عالية تجعلهم دائما قادرين على الحفاظ على أمن مصر القومي وصون مقدساته، كما ناقش عددا من المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذهم للمهام المكلفين بها للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثناء إدارة مراحل المشروع، مشيدا بإجراءات التخطيط والتنظيم وتنسيق التعاون بين قوات الدفاع الجوي والقوات الجوية لمجابهة التهديدات الجوية المختلفة بما يعكس المستوى المتميز والاستعداد القتالي العالي للعناصر المشاركة بالمشروع.

وكان الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، شهد إحدى مراحل المشروع التي تضمنت عرض القرارات وإجراءات تنظيم التعاون المنفذة من مختلف التخصصات، كما قام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قيام جميع العناصر المنفذة للمشروع باتخاذ القرار السليم أثناء إدارة العمليات.