إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة

إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة

إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة

وقع اللواء طبيب محمـد سعد حجازي مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، بروتوكول تعاون مع الأستاذ الدكتور محمـد حساني مساعد وزير الصحة والسكان، وذلك في إطار حرص القوات المسلحة على الارتقاء بالمنظومة الطبية والاشتراك في تفعيل مبادرات رئيس الجمهورية لتعزيز الصحة العامة للمواطنين في مختلف التخصصات الطبية داخل مصر.

ويهدف البروتوكول إلى انضمام إدارة الخدمات الطبية ومعامل القوات المسلحة للبحوث الطبية وبنك الدم لمنظومة العمل بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.

يأتي ذلك تأكيدًا على التعاون المثمر والبناء بين القوات المسلحة ووزارة الصحة والسكان لمواكبة أحدث ما وصلت إليه المعايير الطبية العالمية بما يسهم في خدمة المنظومة الصحية في مصر.

حضر توقيع البروتوكول عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسئولي وزارة الصحة والسكان.

إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحةإدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحةإدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة

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