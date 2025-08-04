إيمان أبوطالب تستضيف صلاح الجمل على قناة الحياة الجمعة المقبل

إيمان أبوطالب تستضيف صلاح الجمل على قناة الحياة الجمعة المقبل

إيمان أبوطالب تستضيف صلاح الجمل على قناة الحياة الجمعة المقبل

يحل الطبيب القارئ صلاح الجمل، ضيفا على الإعلامية إيمان أبوطالب، في برنامجها بالخط العريض، الذي يذاع على قناة الحياة، يوم الجمعة المقبل، وذلك في أول ظهور إعلامي له منذ سنوات.

صلاح الجمل يكشف كواليس مسيرته في عالم التلاوة

وخلال الحلقة يكشف «الجمل»، العديد من أسرار وكواليس مسيرته في عالم التلاوة، تذاع لأول مرة منذ طفولته وحتى الآن.

ويروي «الجمل»، تفاصيل حصوله على المركز الأول في تلاوة القرآن على مستوى العالم في دولة جنوب أفريقيا، وما تلا ذلك من جولات في أغلب دول العالم المختلفة.

كما يحكي قصة النجاح الكبير الذي حققه دعاء الأنبياء، وكيف جاءته الفكرة، وكواليس تسجيل 6 أدعية فوق سطح الحرم النبوي الشريف، وخلال الحلقة يلقي «الجمل»، العديد من الأدعية.

مواعيد عرض برنامج بالخط العريض

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع يوم الجمعة على قناة الحياة، وتقدمه الإعلامية إيمان أبوطالب.

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