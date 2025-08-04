131.5 مليون يورو تمويلا لمحطتي صرف «الجبل الأصفر وشرق الإسكندرية»

أعلن المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع اتفاقيات مع الجانب الفرنسى، فى إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتعميق مجالات الشراكة الاستراتيجية، والتعاون بين مصر وفرنسا فى المجالات كافة، لافتاً إلى أن لدى وزارة الإسكان سابقة تعاون وشراكات ناجحة فى تنفيذ الكثير من المشروعات، بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، وفى مقدّمتها دول الاتحاد الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية.

وذكر بيان للوزارة أمس أن ذلك جاء خلال مراسم توقيع اتفاقيات تمويل ومنح بقيمة 131.5 مليون يورو بين وزارة الإسكان والاتحاد الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية، لتنفيذ مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحى بالجبل الأصفر «المرحلة الثالثة»، ومشروع محطة معالجة الصرف الصحى شرق الإسكندرية.

وأشار وزير الإسكان إلى أن المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحى بالجبل الأصفر، بطاقة مليون متر مكعب فى اليوم، تتضمّن أعمال تصميم وتنفيذ المرحلة الثالثة من المحطة، بجانب معالجة الحمأة بنظام الهواضم اللاهوائية، ومن المتوقع البدء فى تنفيذ المشروع فى الربع الأول من العام المقبل، لافتاً إلى أن محطة معالجة الصرف الصحى بشرق الإسكندرية طاقتها 300 ألف متر مكعب فى اليوم، وسيتولى الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى أعمال تصميمها وتنفيذها، ويتكون المشروع من تصميم وتنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصحى، بجانب معالجة الحمأة بنظام الهواضم اللاهوائية. وشملت الاتفاقيات مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحى الجديدة بشرق الإسكندرية بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 68 مليون يورو، ومنحة بقيمة 2 مليون يورو لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحى بالجبل الأصفر، بقيمة 50 مليون يورو، ومنحة بقيمة 1.5 مليون يورو من الوكالة، ومنحة من الاتحاد الأوروبى بقيمة 10 ملايين يورو، من قِبل الوكالة الفرنسية للتنمية، لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.