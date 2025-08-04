وزير الإسكان يُعلن تفاصيل الأراضي الشاغرة بالطرح العاشر بمشروع بيت الوطن

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل قطع الأراضي التي ما زالت شاغرة بمشروع بيت الوطن «الطرح العاشر» بمختلف المساحات وذلك بالمدن المتاخمة للقاهرة والجيزة، وكذا المدن الواقعة بإقليم الدلتا والصعيد، مشيراً إلى أن الطرح يُعد فرصة لتلبية رغبات أكبر عدد من المتقدمين من أبناء مصر بالخارج.

القطع الشاغرة تشمل 1028 قطعة بالقاهرة الجديدة

وأشار وزير الإسكان، إلى أن القطع الشاغرة تشمل 1028 قطعة بالقاهرة الجديدة، و263 قطعة أرض بمدينة 6 أكتوبر، وبأكتوبر الجديدة 3339 قطعة، وبحدائق العاصمة 210 قطع، وبالشيخ زايد 21 قطعة، والعاشر من رمضان 1236 قطعة، و15 مايو 51 قطعة، والشروق 28 قطعة، والعبور الجديدة 1074 قطعة، وبدر 671 قطعة.

وأضاف وزير الإسكان أن هناك (3242) قطعة أرض ماز الت شاغرة بمدن ( السادات – سفنكس الجديدة – العلمين الجديدة – برج العرب الجديدة – المنصورة الجديدة)، بخلاف عدد (2467) قطعة أرض بمدن الصعيد لأبنائنا في الخارج بناء على طلبهم بمدن (المنيا الجديدة – قنا الجديدة – أسوان الجديدة – سوهاج الجديدة – بني سويف الجديدة – أسيوط الجديدة ) وبالتالي يتضمن الطرح العاشر جميع المدن بمختلف المساحات ولتلبية جميع الرغبات .

أكبر طرح بجميع مراحل المشروع

ولفت وزير الإسكان إلى أن الطرح العاشر ببيت الوطن يعتبر هو أكبر طرح بجميع مراحل المشروع وجارٍ التخصيص طبقا لأولوية وصول التحويلات بالبنك المركزي المصري، ويمكن في نهاية المرحلة منح تيسيرات والسماح بحجز أكثر من قطعة لأصحاب المقدمات الكبيرة بالمرحلة العاشرة.

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أنه سبق طرح المرحلة العاشرة من مشروع بيت الوطن بعدد حوالي 3 آلاف قطعة أرض، ونظراً لزيادة عدد التحويلات غير المسبوق، تم التوجيه باستيعاب جميع التحويلات وبناء عليه تم زيادة عدد القطع المطروحة إلى 15 ألف قطعة أرض.