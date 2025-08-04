للأمهات.. كيفية تحفيز الأطفال على العودة إلى الدراسة بعد الإجازة

عطلة الشتاء وقت ممتع ومميز للأطفال، إذ يمكنهم النوم لوقت أطول، واستبدال واجباتهم المدرسية بأنشطة ممتعة، والاستمتاع بوقتهم برفقة عائلاتهم، فليس غريبًا أن يجد الأطفال صعوبة في العودة إلى روتينهم الدراسي مجددًا، لهذا نستعرض بعض النصائح التي وجب على الأباء انباعها من أجل التغلب على هذه المشكلة وفقًا لـ«parents».

وضع روتين مناسب

وضع روتي مناسببن للأطفال واحد من الأمور الضرورية، ويفضل أن يكون ذلك قبل أيام قليلة من انتهاء العطلة، لهذا ينصح دومًا بإعادة تنظيم جدول يومهم الدراسي، الذي يتناول كلًا من الاستيقاظ مبكرًا، اختيار الملابس، تناول الفطور، فهذه هي الطريقة الأفضل، من أجل الاعتياد على هذه النظام، حتى لا تضطروا للتسابق مع الزمن عند بداية الدراسة.

الترفية قبل بداية الدراسة

في الأيام التي تسبق بداية الدراسة، فكر في الترفية على طفلك، وذلك عبر ترتيب لقاء يجمعه بأصدقائه واللعب سويًا، فذلك يساعده كثيرًا لى تحسين نفسيته، ويساعده على استقبال الدراسة في أفضل حالة، بالإضافة إلى أنه يخفف من الشعور بالقلق الذي ينتاب الأطفال حيال عودتهم إلى المدارس مجددًا.