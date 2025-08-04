أمين الفتوى: اجتماع العائلة على العبادة وقراءة القرآن بعد رمضان أمر مستحب

أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن فكرة اللمة الأسرية والتجمع حول عبادة أو عمل صالح هي من أبرز ما يميز رمضان، مضيفا: «واحدة من أعظم نعم الله في رمضان هي الأجواء الروحانية التي تجمع الأسرة معًا سواء في قراءة القرآن، أو في قيام الليل، أو حتى في الصيام نفسه».

استمرار الأجواء الروحانية بعد رمضان

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، بحلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أنه من الممكن استمرار هذه الأجواء الروحانية بعد رمضان، مؤكداً أنه من الممكن أن يتفق أفراد الأسرة على تخصيص أيام معينة للصيام والفطور معًا، مثل صيام الستة من شوال، أو أن يتم تخصيص يوم أسبوعيًا لتلاوة القرآن معًا.

وأوضح: «لماذا لا نجعل هذا عادة يومية؟ يمكن لكل أسرة أن تجتمع يوميًا لتلاوة جزء من القرآن، يمكن أن تكون صفحة أو ربع صفحة فقط، الأمر الذي لن يستغرق أكثر من ربع ساعة إلى نصف ساعة».

وشدد على أن هذا الفعل لا يقتصر على الأجواء الرمضانية فقط، بل ينبغي أن يكون نمط حياة مستمر، قائلًا: «لماذا نلتقي لمتابعة مباريات رياضية أو برامج ترفيهية، ولا نلتقي لمراجعة القرآن الكريم؟ لماذا لا نعلم أولادنا أن القرآن هو رفيقهم اليومي؟»، مشيرًا إلى أن تربية الأبناء على مثل هذه العادات من شأنه أن يعزز روح العبادة فيهم، ويغرس فيهم حب القرآن وذكر الله.

تأثر الأبناء بآبائهم

وأردف: «إن الأبناء في بداية حياتهم يتأثرون بما يرونه من آبائهم، إذا نشأ الطفل على رؤية أبيه يترك القرآن أو يتساهل في العبادة، سيتأثر بذلك وسيتبع نفس الأسلوب، ولكن إذا نشأ على أن والده يداوم على ذكر الله والقرآن، سينشأ على هذه القيم».

وأعطى الشيخ عويضة مثالًا من حياة الإمام الشافعي رضي الله عنه، عندما قال: «عندما رأى الإمام الشافعي رجلاً يحسن الصلاة، لكنه لاحظ أن هذا الرجل ليس فقط يُحسن الصلاة، بل كان يتصرف بحسن، وقال: «أشفق على أبنائه'»، مشيرًا إلى أن الأبناء في هذا الحالة سيتعلمون من أفعال الوالد أكثر من الأقوال.