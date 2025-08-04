10 سنوات «تكافل وكرامة» لـ«الأوْلى بالرعاية».. الدولة تخصص 54 مليار جنيه فى العام الجديد (ملف خاص)

10 سنوات مرت على تدشين واحد من أهم البرامج التى طُبقت فى منظومة الحماية الاجتماعية، إذ تضاعف عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة» من 1.7 مليون أسرة إلى 4.7 مليون أسرة فى عام 2025، وزيادة المساندة النقدية الشهرية للمستفيدين بنسبة 25% اعتباراً من أبريل 2025، لترتفع الموازنة السنوية المخصصة للبرنامح إلى 54 مليار جنيه فى العام المالى الجديد، ويجرى العمل حالياً مع وزارتى المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، لزيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة. غيّر البرنامج على مدار السنوات الماضية حياة الكثير من الأسر، وأصبح بمثابة ذراع داعمة ومساندة لهم فى مواجهة الظروف المعيشية، إذ تمتعت الأسر المستفيدة من مزاياه فى كل من الصحة والتعليم، وبلغ عدد أبناء أسر «تكافل» فى مراحل التعليم المختلفة 5.5 مليون ابن وابنة، ونسبة الالتزام بالمشروطية التعليمية 81% من إجمالى الطلبة من أبناء الأسر المستفيدة وحضور ما لا يقل عن 70% من أيام الدراسة. أما فيما يخص المشروطية الصحية فقد وصلت نسبة الالتزام إلى 65% فى أسر «تكافل» ممن لديهم أطفال فى الفئة العمرية من حديثى الولادة إلى عمر 6 سنوات، وممن قاموا بزيارة الوحدة الصحية مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر، حيث استهدفت وزارة التضامن الاجتماعى تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التكيف والتعامل مع الأزمات سواء الأزمات الاقتصادية أو الأزمات المتعلقة بالتغيرات المناخية كأمر ضرورى.