أسعار العملات العربية اليوم الثلاثاء 8-4-2025 في البنوك.. آخر تحديث

سجلت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 8-6-2025، تحديثا جديدا في ختام تعاملات البنوك العاملة ضمن النظام المصرفي المصري، وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك.

أسعار العملات العربية الیوم

وسجلت أسعار العملات العربية في البنوك عبر مواقعها الرسمية، وفقًا لآخر التحديثات التالي:

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 13.60 جنيه للشراء، و13.67 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر 13.60 جنيه للشراء، و13.67 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

تداول سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 165.62 جنيه للشراء، مقابل 166.78 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 165.70 جنيه للشراء، و166.78 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 13.93 جنيه للشراء، و13.97 جنيه للبيع.

فيما سجل الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر أمام الجنيه المصري 13.93 جنيه للشراء، و13.97 جنيه للبيع.