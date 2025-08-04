أسعار العملات العربية اليوم الثلاثاء 8-4-2025 في البنوك.. آخر تحديث

أسعار العملات العربية اليوم الثلاثاء 8-4-2025 في البنوك.. آخر تحديث

أسعار العملات العربية اليوم الثلاثاء 8-4-2025 في البنوك.. آخر تحديث

سجلت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 8-6-2025، تحديثا جديدا في ختام تعاملات البنوك العاملة ضمن النظام المصرفي المصري، وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك.

أسعار العملات العربية الیوم

وسجلت أسعار العملات العربية في البنوك عبر مواقعها الرسمية، وفقًا لآخر التحديثات التالي:

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 13.60 جنيه للشراء، و13.67 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر 13.60 جنيه للشراء، و13.67 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

تداول سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 165.62 جنيه للشراء، مقابل 166.78 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 165.70 جنيه للشراء، و166.78 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 13.93 جنيه للشراء، و13.97 جنيه للبيع.

فيما سجل الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر أمام الجنيه المصري 13.93 جنيه للشراء، و13.97 جنيه للبيع.

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا