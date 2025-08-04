رئيس «طاقة الشيوخ»: مصر تسير نحو التحول إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة

أكد النائب مجدي سليم رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن منتدى الأعمال الفرنسي يجمع بين رواد الاستثمار والتكنولوجيا من فرنسا ومصر لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة وعلي رأسها الهيدروجين الأخضر.

أوضح أن هذه الشراكة في وقت تتجه فيه مصر بخطوات ثابتة نحو التحول إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة واستناداً إلى رؤية مصر2030 والأستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر.

المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي

وأشار سليم علي هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي بحضور الرئيس السيسي والرئيس الفرنسي ماكرون إلى أن الجميع يعلم أن الهيدروجين الأخضر أحد الحلول الواعدة لتحقيق التحول الطافي.

أضاف أن الحكومة المصرية وضعت أهدافاً طموحة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة إلي 42 % من مزيج الطاقة بحلول 2035 مما يعزز الفرص الاستثمارية: «فرنسا تمتلك خبرة كبيرة في تقنيات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والطاقة الحرارية وقد حرصت مصر علي توفير حوافز استثمارية جاذبة كما أن وجود اتفاقيات تجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي يجعلها مثالية لتصدير الهيدروجين الأخضر إلى اوروبا.

تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا

شدد على أن منتدى الأعمال المصري الفرنسي فرصة لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة الحرارية الأرضية، حيث تعد فرنسا من الدول الرائدة عالميا في استغلال هذه الطاقة بفضل خبراتها المتقدمة في الحفر العميق وتوليد الكهرباء من المصادر الجوفية في المقابل تمتلك مصر العديد من المناطق الواعدة التي تتميز بوجود مصادر حرارية جوفية طبيعية مثل منخفض الواحات البحرية وواحة سيوة والمناطق البركانية في الصحراء الشرقية وسيناء.

وكشف عن أن التعاون بين مصر وفرنسا يهدف إلى تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا الحديثة لتطوير مشروعات تعتمد علي الطاقة الحرارية الأرضية سواء في توليد الكهرباء أو في تطبيقات التدفئة.





