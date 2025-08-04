الهيئة الوطنية للانتخابات تُولي اهتماما كبيرا بترسيخ ثقافة المشاركة السياسية لدى الشباب

نظّمت الهيئة الوطنية للانتخابات، مساء اليوم، ندوة تثقيفية بمقر الهيئة بالقاهرة، وذلك في ضوء تفعيل بروتوكول التعاون المُبرم مع وزارة الشباب والرياضة، والذي يهدف إلى نشر الوعي وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية لدى المواطنين، خاصة فئة الشباب، عبر مختلف الاستحقاقات الانتخابية.





تأتي هذه الندوة في إطار الدور الأصيل الذي تضطلع به الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة، والمُستند إلى أحكام الدستور والقانون، في مجال التثقيف السياسي والتوعية الانتخابية، وهو الدور الذي تحرص الهيئة على أدائه عبر مختلف القنوات لضمان وصول رسالتها إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين على اختلاف أعمارهم وثقافاتهم.



شهدت الندوة حضور القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والقاضي شادي رياض، والقاضي شريف صديق، نائبي مدير الجهاز التنفيذي، إلى جانب أعضاء الجهاز التنفيذي للهيئة.





كما شارك في الندوة من جانب وزارة الشباب والرياضة كل من الدكتور محمد حسن، معاون الوزير، و ايمان عبد الجابر، وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، راندا البيطار، مدير عام إدارة برلمان الشباب، بالإضافة إلى أعضاء اتحاد «بشبابها» التابع لوزارة الشباب والرياضة والذين يمثلون معظم محافظات الجمهورية.



كما شهدت الندوة حضور الوزير المُفوض أحمد أمين، مدير أمانة شئون الانتخابات في جامعة الدول العربية.

عرض تقديمي حول الهيئة الوطنية للانتخابات





وخلال الندوة، قدّم القاضي أحمد بنداري عرضًا شاملاً تناول نشأة الهيئة الوطنية للانتخابات، وطبيعة وآليات عملها في إدارة وتنظيم الانتخابات والاستفتاءات سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، مع استعراض أهم الاستحقاقات الدستورية التي قامت الهيئة بتنظيمها منذ تأسيسها.





وأوضح مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن الهيئة نفّذت خلال الفترة الماضية العديد من الأنشطة التوعوية الرامية إلى ترسيخ ثقافة المشاركة السياسية.





كما قام القاضي شادي رياض نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات بإجراء محاكاة تفاعلية بمشاركة أحد الحاضرين، بهدف تبسيط المفاهيم الانتخابية، وتعريف المشاركين بدور الهيئة في مختلف الاستحقاقات، وطرق الاستعلام عن اللجان الانتخابية وسُبل التواصل مع الهيئة.

تفاعل مباشر مع المشاركين





وحرص مدير الجهاز التنفيذي ونائباه على فتح باب النقاش مع المشاركين بالندوة، والإجابة على استفساراتهم المتعلقة بعمل الهيئة ودورها في إدارة العملية الانتخابية.

وتم التأكيد، خلال النقاش، على أن الاقتراع يُمثل حقًا وواجبًا وطنيًا، ويُعد أحد الركائز الأساسية للعملية الديمقراطية، بما يُسهم في استقرار الدولة وتنظيم عمل سلطاتها ومؤسساتها الوطنية.