أمينة خليل: كنت مرعوبة من شخصية «نيلي» في «لام شمسية»

كشفت الفنانة أمينة خليل عن حالة القلق الشديدة التي أصابتها عند ترشيحها لتجسيد شخصية «نيلي» في مسلسل «لام شمسية»، مؤكدة أنها شعرت برهبة غير مسبوقة بعد قراءة سيناريو العمل. معلقة: «كنت مرعوبة جدًا».

أمينة خليل: كنت مرعوبة أول ما قرأت ورق لام الشمسية

وفي لقاء لها ببرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، قالت أمينة: «أنا متعودة دائمًا لما أشتغل مع المخرج كريم الشناوي إن أول ما أخلص قراءة الورق، الخاص بالحلقة الأولى أكلمه فورًا... لكن المرة دي، فضلت 10 أيام كاملة مش قادرة أكلمه... كنت مرعوبة».

أمينة خليل:نيلي في مسلسل لام شمسية شخصية مش سهلة

وأشارت إلى أن سبب هذا الخوف يرجع إلى ثِقل الشخصية وأن القضية شائكة، موضحة: «نيلي في مسلسل لام شمسية شخصية مش سهلة، والتعامل مع قضية زي دي حساسة جدًا.. حسيت بمسؤولية كبيرة لكنها أوضحت أن الثقة الكبيرة التي منحتها لها الكاتبة مريم نعوم، والمخرج كريم الشناوي، شجعتها في النهاية على قبول التحدي، وخوض التجربة، مؤكدة وجود كريم ومريم جنبي شجعني جدًا.. حسيت إنهم شايفين في أنني قادرة ومناسبة للدور وده اللي خلاني أتحمّل مسؤولية الدور».