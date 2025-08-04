وزير قطاع الأعمال العام يشهد احتفال سفارة باكستان باليوم الوطني الـ85

وزير قطاع الأعمال العام يشهد احتفال سفارة باكستان باليوم الوطني الـ85

وزير قطاع الأعمال العام يشهد احتفال سفارة باكستان باليوم الوطني الـ85

شارك المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في الاحتفالية التي أقامتها سفارة باكستان بالقاهرة، بمناسبة اليوم الوطني الـ85 لجمهورية باكستان الإسلامية، وذلك بحضور السفير عامر شوكت سفير باكستان لدى القاهرة.

تهنئة مصر لباكستان وتأكيد العلاقات المشتركة

وهنأ المهندس محمد شيمي، خلال كلمته في الحفل، حكومة وشعب باكستان بهذه المناسبة، مشيرا إلى العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين، والحرص على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وباكستان

كما أكد الوزير أهمية تعزيز العلاقات بين مصر وباكستان خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مشيرًا إلى الفرص الواعدة التي يمكن البناء عليها من أجل تحقيق المصالح المشتركة لشعبي البلدين.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا