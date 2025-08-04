وزير قطاع الأعمال العام يشهد احتفال سفارة باكستان باليوم الوطني الـ85

شارك المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في الاحتفالية التي أقامتها سفارة باكستان بالقاهرة، بمناسبة اليوم الوطني الـ85 لجمهورية باكستان الإسلامية، وذلك بحضور السفير عامر شوكت سفير باكستان لدى القاهرة.





تهنئة مصر لباكستان وتأكيد العلاقات المشتركة

وهنأ المهندس محمد شيمي، خلال كلمته في الحفل، حكومة وشعب باكستان بهذه المناسبة، مشيرا إلى العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين، والحرص على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.





تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وباكستان

كما أكد الوزير أهمية تعزيز العلاقات بين مصر وباكستان خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مشيرًا إلى الفرص الواعدة التي يمكن البناء عليها من أجل تحقيق المصالح المشتركة لشعبي البلدين.