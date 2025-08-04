رئيس مجلس النواب: نتطلع إلى تعزيز العلاقات البرلمانية العربية الأوزبكية

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مع شوكت ميرضياييف رئيس جمهورية أوزبكستان، بحضور رؤساء البرلمانات العربية المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي والمنعقدة في العاصمة الأوزبكية طشقند.

وخلال اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب نيابة عن رؤساء البرلمانات العربية، عمق ورسوخ العلاقات العربية الأوزبكية على جميع الأصعدة والمستويات، مُشيدا بالدعم الأوزبكي للقضايا العربية وفي مُقدمتها القضية الفلسطينية والمتمثل في الموقف الأوزبكي المُساند لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المُستقلة، فضلًا عن دعم وكالة الأونروا.

رئيس مجلس النواب يشيد بدعم أوزبكستان للخطة المصرية لإعادة إعمار غزة

كما أشاد أيضًا بدعم أوزبكستان للخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة والمُعتمدة عربيًا وإسلاميًا، مُبديًا التطلع لاستمرار التنسيق العربي الأوزبكي في هذا الشأن.

وأكد المستشار حنفي جبالي، ضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية العربية الأوزبكية التي تُعد امتدادًا لتاريخ طويل من العلاقات بين الشعوب العربية والشعب الأوزبكي الصديق.

رئيس أوزبكستان يؤكد أهمية دفع العلاقات مع مصر

ومن جانبه، أكد شوكت ميرضياييف رئيس جمهورية أوزبكستان، أهمية دفع وتعزيز العلاقات مُتعددة الأبعاد بين العالم العربي وجمهورية أوزبكستان والمُرتكزة على أرضية تاريخية ممتدة وراسخة، مُعربًا عن ارتياحه العميق لمستوى الشراكة الحالي العربي - الأوزبكي، ومُبديًا التطلع لتعزيز تلك الشراكة لآفاق واسعة النطاق.

وشدد الرئيس الأوزبكي على دعم بلاده لحل الدولتين باعتباره حلا عادلا وشاملا للقضية الفلسطينية ومُرتكزًا مهما لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.