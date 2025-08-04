أهالي بنها يكرمون إمام مسجد على جهوده الدعوية في رمضان (صور)

كرم أهالي قرية دجوي بمركز بنها إمام المسجد محمد الشحات الجعفراوي، إمام وخطيب بمديرية أوقاف القليوبية، تقديرًا لجهوده في خدمة المسجد وأداء صلاة التراويح والتهجد، طيلة الشهر رمضان، ضمن مبادرة الأهالي تقديرا لجهود الإمام.

أمسية دينية لتكريم أمام مسجد

نظم الأهالي أمسية دينية بالمسجد شارك فيها المنشد أحمد العمري بحضور رواد المسجد الذين أكدوا الإمام الهدايا العينية وأبدوا سعادتهم بجهوده، موجهين الشكر له بحضور بحيري الصباغ والشحات أبو نصار، وأحمد صبري الرشدي، والدكتور حسام عزت العزاوي الحاج عبدالله كمال شراره، ورضا العزاوي أصحاب فكرة التكريم والأمسية.

مبادرة الأهالي للتكريم

أوضح محمد العزاوي من الأهالي منسق الاحتفالية أن فكرة التكريم نبعت من الأهالي ورواد المسجد امتنانا منهم بجهود الشيخ الجعفراوي خلال إقامة فعاليات إحياء ليالي رمضان وأداء الصلوات والتراويح والتهجد والدروس الدينية وكل ما يخص العبادات والأجواء الدينية خلال شهر الخير بجانب الاهتمام بالمسجد والاخلاصفي للعمل الدعوي علي مدار العام.