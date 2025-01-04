تكريم 1200 من حفظة القرآن الكريم في احتفالية كبرى بالقليوبية
تكريم 1200 من حفظة القرآن الكريم في احتفالية كبرى بالقليوبية
شهد الدكتور وليد الفرماوي، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، فعاليات حفل تكريم حفظة القرآن الكريم، اليوم الثلاثاء بمركز شباب جمجرة، بحضور المستشار مصطفى عبدالحميد فرج الممثل القانوني لهيئة الشبان العالمية بالقليوبية وأحمد يحيى مدير إدارة بنها، وصفوت دراز رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء المركز وأولياء الأمور.
تعزيز القيم لدى النشء
وأعرب «الفرماوي» عن فخره بما تحقق من إنجازات في مجال حفظ كتاب الله، مؤكدًا دعمه الدائم لحفظة القرآن الكريم الملتزمين بتعاليمه وتدبر معانيه، بما يعزز القيم الدينية والأخلاقية في المجتمع.
وفي سياق متصل، أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك، مع اتخاذ كافة التجهيزات اللازمة وتكثيف البرامج والأنشطة. كما سيتم فتح مراكز الشباب أمام الجمهور للمشاركة في احتفالات العيد، تنفيذًا لمبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب»، التي تطلقها وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب.
وتنفذ المبادرة للعام الثالث على التوالي، بعد النجاح الكبير الذي حققته في الأعوام السابقة بمختلف محافظات الجمهورية، بهدف إدخال البهجة والسرور على المواطنين ومشاركتهم فرحة المناسبات الدينية.
وجرى تكريم 1200 من الشباب والأطفال الذين اجتهدوا في حفظ أجزاء من القرآن الكريم وأتقنوا تلاوته، حيث تم توزيع الجوائز والشهادات التقديرية عليهم.