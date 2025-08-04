حسين فهمي ينشر صورة مع ماكرون: شكرا على دعمك للفلسطينيين

حرص الفنان حسين فهمي على توجيه الشكر للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن التقاه أمس في حفل عشاء أقيم داخل أحد الأماكن بالقاهرة.

ونشر حسين فهمي صورته مع ماكرون عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وعلق عليها: "شكرا السيد الرئيس إيمانويل ماكرون على دعوة العشاء، شكرا على المواضيع الشيقة التي تحدثنا فيها، وشكرا لك على موقفك العظيم المتضامن مع الشعب الفلسطيني".

الرئيس السيسي يصطحب ماكرون في زيارة لخان الخليلي

وأجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة خاصة لمصر استمرت 3 أيام؛ رافقه خلالها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد الماضي، في زيارة لمنطقة خان الخليلي، وتناولا العشاء معا في أحد المطاعم التاريخية بشارع المعز.

السيسي وماكرون في العريش

كما زار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي مدينة العريش اليوم، وتفقدا الحالة الصحية للمصابين الفلسطينيين في المستشفيات، كما زار ماكرون مخازن الأدوية والمساعدات الإنسانية لأهالي غزة.