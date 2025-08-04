ماكرون: لمست حرص الرئيس السيسي على وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات

تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن زيارة مستشفى العربش ومخازن المساعدات الإنسانية، موجها الشكر للسلطات المصرية: «نقدر جهودها الكبرى المبذولة منذ اندلاع الأزمة».

وأضاف ماكرون، خلال زيارته مخازن المساعدات الإنسانية بالعريش، والتي نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»: «وفي لقائي مع الرئيس السيسي صباح اليوم لمست حرصه الشديد على التوصل إلى وقف إطلاق النار»، موجها الشكر للمنظمات غير الحكومية التي تعمل في هذا الأمر.

وتابع: «أشكر كل الوكالات مثل برنامج الأمم المتحدة التنموي، حيث إن المدنيين وعمال الإغاثة الإنسانية شهدوا خسائر عديدة في الأيام الماضية، وخاصة من يعملون في الهلال الأحمر الفلسطيني، إذ عانوا من الجراح وفقدان أقربائهم».

وأكد: «أقف الآن أمام بعض المساعدات الإنسانية الفرنسية التي تم رفضها لأنها وُضعت في عبوات من الحديد منذ الثاني من مارس وهي على وشك الإفساد».

وواصل أن الموقف من الناحية الإنسانية لم يكن بمثل هذه البشاعة منذ اندلاع الأزمة في 7 أكتوبر ولم يحدث أن طالت مدة الحصار مثلما يحدث الآن، وبالنسبة إلينا في الدول الأوروبية، فإن من الأولويات إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر، وهو ما تم مناقشته بالأمس مع الرئيس السيسي وملك الأردن.