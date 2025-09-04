برلماني أردني سابق: زيارة ماكرون لمصر تعزز المواقف الرافضة للتهجير في غزة

برلماني أردني سابق: زيارة ماكرون لمصر تعزز المواقف الرافضة للتهجير في غزة

برلماني أردني سابق: زيارة ماكرون لمصر تعزز المواقف الرافضة للتهجير في غزة

علَّق فراس العجارمة، رئيس لجنة فلسطين السابق في البرلمان الأردني، على إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن قطاع غزة ليس «مشروعًا عقاريًا»، وتأكيده رفض فكرة تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مشددًا على أنّ زيارة ماكرون لمصر تعزز المواقف الرافضة للتهجير في غزة وتوجه رسائل حاسمة لواشنطن.

وقال العجارمة في تصريحات مع الإعلامي عمرو خليل عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، إن هذه التصريحات تساهم في تعزيز المواقف الرافضة للتهجير والإبادة الجماعية، والتي تسعى القاهرة وعمان لترسيخها على الساحة الدولية.

وأشار رئيس لجنة فلسطين السابق إلى أن الموقف السعودي الأخير، الذي يرفض التطبيع مع دولة الاحتلال ما لم تُمنح فلسطين حقوقها، يعكس تحولًا هامًا في المواقف العربية.

وذكر، أن المواقف الخليجية على وجه الخصوص، بالإضافة إلى الدعم الفرنسي، يمكن أن تشكل دفعًا قويًا نحو إيجاد حل سياسي طويل الأمد.

وأوضح أن واشنطن يجب أن تدرك أن مصالحها في المنطقة لا تقتصر على دعم إسرائيل فقط، بل يجب أن تشمل دعم حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا