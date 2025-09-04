برلماني أردني سابق: زيارة ماكرون لمصر تعزز المواقف الرافضة للتهجير في غزة

علَّق فراس العجارمة، رئيس لجنة فلسطين السابق في البرلمان الأردني، على إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن قطاع غزة ليس «مشروعًا عقاريًا»، وتأكيده رفض فكرة تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مشددًا على أنّ زيارة ماكرون لمصر تعزز المواقف الرافضة للتهجير في غزة وتوجه رسائل حاسمة لواشنطن.

وقال العجارمة في تصريحات مع الإعلامي عمرو خليل عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، إن هذه التصريحات تساهم في تعزيز المواقف الرافضة للتهجير والإبادة الجماعية، والتي تسعى القاهرة وعمان لترسيخها على الساحة الدولية.

وأشار رئيس لجنة فلسطين السابق إلى أن الموقف السعودي الأخير، الذي يرفض التطبيع مع دولة الاحتلال ما لم تُمنح فلسطين حقوقها، يعكس تحولًا هامًا في المواقف العربية.

وذكر، أن المواقف الخليجية على وجه الخصوص، بالإضافة إلى الدعم الفرنسي، يمكن أن تشكل دفعًا قويًا نحو إيجاد حل سياسي طويل الأمد.

وأوضح أن واشنطن يجب أن تدرك أن مصالحها في المنطقة لا تقتصر على دعم إسرائيل فقط، بل يجب أن تشمل دعم حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.