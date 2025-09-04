كيف تتخلص من حكة الجلد؟.. الحل في الماء البارد

ربما تلاحظ في بعض الأحيان رغبتك الملحة في حك جلدك باستمرار، لكن اعلم جيدا أن الاستسلام لتلك الرغبة لن يؤدي إلا إلى المزيد من المشاكل، فصحيح أن الحك سيمنحك راحة سريعة، لكنه سيترك بشرتك حمراء ومتهيجة، لهذا عليك بعض العلاجات للتغلب على ذلك وفقا لـ«cleveland clinic».

الكمادات الباردة

يمكنك استخدام الكمادات الباردة أو كيس ثلج ملفوف داخل منشفة أو ما شابه، فالماء البارد يشتت انتباهك، ويساعد على منع تكرار حكة الجلد وزيادة الالتهابات.

استخدام مرطب

من المهم عند استخدام أي نوع من المرطبات، وضعه بعد الاستحمام مباشرة، بعد تجفيف بشرتك جيدًا، خاصة بعد الاستحمام بماء فاتر، ثم ضع المرطب وتركه لمدة من ثلاث إلى خمس دقائق، ما يساعد على حبس الماء في بشرتك ويقلل الشعور بالحكة وجفاف الجلد.