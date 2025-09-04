عمرو خليل: الخطة العربية تهدف إلى إعادة الحياة لقطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين

قال الإعلامي عمرو خليل، إنّ العديد من الدول رحبت بالخطة العربية التي قدمتها مصر لإعادة إعمار قطاع غزة، حيث نالت هذه المبادرة دعمًا واسعًا على المستوى الدولي، وفي مقدمة هذه الدول تأتي دول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف خليل، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الخطة تهدف إلى إعادة الحياة للقطاع المحطم دون تهجير السكان الفلسطينيين من أراضيهم، إذ تعتبر هذه الخطة خطوة مهمة نحو إعادة الاستقرار في المنطقة بعد سنوات من الصراع المستمر، حيث تركز على بناء الثقة بين إسرائيل والفلسطينيين من خلال هدنة متوسطة المدى تمتد لفترة زمنية محددة.

وتابع الإعلامي عمرو خليل: «الخطة العربية تتضمن أيضًا تشكيل لجنة مستقلة لإدارة شؤون قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية، هذه اللجنة ستتكون من شخصيات تكنوقراط يعملون تحت مظلة الحكومة الفلسطينية المركزية، كما سيتم تدريب عناصر الشرطة الوطنية الفلسطينية بالتعاون مع مصر والأردن لضمان استقرار الأوضاع الأمنية في القطاع».

وواصل: «وتهدف هذه الخطة إلى تعزيز التنسيق بين الأطراف المختلفة، وضمان أن إعادة الإعمار تسير وفقًا لخطط مدروسة بعيدًا عن الإجراءات الأحادية الجانب، ووفقًا للتقديرات المالية، تقدر تكلفة إعادة إعمار القطاع بما يقرب من 53 مليار دولار، مقسمة على ثلاث مراحل رئيسية».

وذكر، أنه خلال الأيام الماضية، كثفت مصر جهودها الدبلوماسية على مختلف الأصعدة، سواء على المستوى العربي أو الإسلامي أو الدولي، بهدف جمع التمويل اللازم لهذه الخطة.

وأوضح، أنه من المقرر أن تستضيف مصر مؤتمرًا دوليًا في نهاية أبريل الجاري بالتعاون مع الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية، بحضور الدول المانحة، وقد لاقت الخطة دعمًا من دول كبرى مثل فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، بريطانيا، الصين، واليابان، بالإضافة إلى 57 دولة إسلامية عبر منظمة التعاون الإسلامي.

وأردف، أنّ صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية أشارت إلى أن هذه الخطة تشكل نقطة انطلاق هامة للمحادثات المستقبلية حول إعادة إعمار غزة، داعية الولايات المتحدة وإسرائيل إلى التعامل معها بجدية باعتبارها الخيار العملي الوحيد القابل للتطبيق.