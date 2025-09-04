«الفنون التشكيلية» يفتتح معرضين فنيين في متحف أحمد شوقي اليوم

يفتتح قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، اليوم، معرضين فنيين هما مدارات مراهقة للفنانة نرمين عليم، وإطلالات رقمية على الطباعة اليديوية للفنانة التشكيلية رانيا يوسف، وذلك بمتحف أحمد شوقي بالجيزة.

معرض مدارات مراهقة

ومعرض مدارات مراهقة هو رحلة استكشافية إلى أعماق عالم المراهقة الذي يتسم بالتساؤلات والتحولات والاكتشافات من خلال مجموعة من الأعمال الفنية، ويفتتح المعرض الساعة 6 من مساء اليوم بمركز كرمة بن هانئ الثقافي في متحف أحمد شوقي متحف أحمد شوقي ويستمر المعرض حتى 19 إبريل 2025.





معرض إطلالات رقمية على الطباعة اليديوية

كما يفتتح القطاع معرض إطلالات رقمية على الطباعة اليديوية الفنانة للفنانة رانيا يوسف، والمعرض يلقي الضوء على الجمع بين الطباعة الرقمية والطباعة اليدوية باستخدام زخارف من زي المرأة الفلسطينية، ويفتتح في الساعة 6 مساء بمركز كرمة بن هانئ الثقافي بمتحف أحمد شوقي، ويستمر المعرض حتى 19 إبريل 2025.



ويستقبل متحف أحمد شوقي الزائرين يوميا من الساعة 9 صباحاً وحتى 9 مساءً عدا يومي الجمعة والاثنين.