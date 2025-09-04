«مياه القاهرة»: انقطاع الخدمة عن منطقتين في المقطم الجمعة المقبل بسبب أعمال صيانة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، انقطاع المياه عن مناطق «الهضبة العليا – مساكن الزلزال» بالمقطم، وذلك اعتباراً من الساعة الثانية عشر صباح الجمعة المقبل وحتى الساعة الثامنة صباح نفس اليوم ولمدة 8 ساعات.

توسعات محطة مياه المقطم

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع، نظرا لأعمال التحويلات اللازمة لتوسعات محطة مياه المقطم وبدء تشغيل خط الطرد قطر 1000 ميليمتر.

الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب

وطالبت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتوسعات محطة مياه المقطم خلال فترة الأعمال.

ودفعت الشركة بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة .وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.