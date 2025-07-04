قطع مياه الشرب عن شبرا الخيمة الأربعاء.. والشركة تدفع بسيارات للخدمة مجانا

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه بناء على طلب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية لقيامها بأعمال تغيير المحبس المغذي لمنطقة ميت نما بالخط 1200 مم والخارج من محطة مياه شبرا الخيمة، الأمر الذي يترتب عليه ربط محطة مياه شبرا الخيمة وقطع المياه عن مناطق أحياء (شرق وغرب شبرا الخيمة) بالكامل، وذلك اعتباراً من الساعة 12 صباحا يوم الأربعاء الموافق 9-4-2025 وحتى الساعة الخامسة صباح ذات اليوم ولمدة خمس ساعات.

وناشدت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة ضعف المياه.

ودفعت الشركة بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.