«التنمية المحلية»: برنامج «مشروعك» وفر فرص عمل ونفذ مشروعات بـ32 مليار جنيه

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن برنامج «مشروعك» ساهم في توفير فرص لعمل وتنفيذ مشروعات بـ32 مليار جنيه.

وأكد خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن برنامج «مشروعك» نفذ 213 ألف مشروع بتمويل 32 مليار جنيه، وهي مبادرة قومية تم تدشينها في الربع الثاني من عام 2015 وحتى تاريخه.

وتابع: «البرنامج نجح بمشاركة 6 بنوك وطنية، من خلال 260 مقرا، حققت حجم تمويلات تتجاوز 32 مليار، ووفرت فرص عمل حقيقية تتجاوز مليونا و422 ألفا و779 فرصة عمل».