معجزة علمية.. الذئب الرهيب المنقرض يعود للحياة بعد 12 ألف سنة من الاختفاء

معجزة علمية.. الذئب الرهيب المنقرض يعود للحياة بعد 12 ألف سنة من الاختفاء

معجزة علمية.. الذئب الرهيب المنقرض يعود للحياة بعد 12 ألف سنة من الاختفاء

عودة الذئب الرهيب المنقرض للحياة مرة أخرى بعد نحو 12 ألف عام من اختفائه، حدث علمي كبير أثار اهتمام أنظار العالم، وذلك بعد نجاح ما يشبه المعجزة في إعادة فصيلة حيوانية منقرضة للحياة مرة أخرى، بعد سنوات عديدة من البحث والعمل على جينوم هذا الحيوان البري من العديد من الخبراء والباحثين في علوم الأحياء والهندسة الوراثية.

كيفية إعادة الذئب الرهيب المنقرض للحياة

قديما وقبل آلاف السنين، كان الذئب الرهيب المنقرض يعيش في أمريكا امتدادا لفنزويلا في الجنوب وحتى كندا في الشمال، ولكن لم يتم رصد أي من فصيلته منذ نحو 12 ألف عام بعد انقراضه تمامًا، وبالرغم من ذلك تم اكتشاف بقايا كثيرة له في جميع أنحاء الأمريكتين، مما أتاح فرصةً لإحدى الشركات العلمية لإعادته للحياة مرة أخرى في إنجاز علمي غير مسبوق.

الذئب الرهيب المنقرض

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا