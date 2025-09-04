عودة الذئب الرهيب المنقرض للحياة مرة أخرى بعد نحو 12 ألف عام من اختفائه، حدث علمي كبير أثار اهتمام أنظار العالم، وذلك بعد نجاح ما يشبه المعجزة في إعادة فصيلة حيوانية منقرضة للحياة مرة أخرى، بعد سنوات عديدة من البحث والعمل على جينوم هذا الحيوان البري من العديد من الخبراء والباحثين في علوم الأحياء والهندسة الوراثية.

كيفية إعادة الذئب الرهيب المنقرض للحياة

قديما وقبل آلاف السنين، كان الذئب الرهيب المنقرض يعيش في أمريكا امتدادا لفنزويلا في الجنوب وحتى كندا في الشمال، ولكن لم يتم رصد أي من فصيلته منذ نحو 12 ألف عام بعد انقراضه تمامًا، وبالرغم من ذلك تم اكتشاف بقايا كثيرة له في جميع أنحاء الأمريكتين، مما أتاح فرصةً لإحدى الشركات العلمية لإعادته للحياة مرة أخرى في إنجاز علمي غير مسبوق.