ضبط مدير مبيعات بتهمة الاستيلاء على أموال إحدى الشركات

ضبط مدير مبيعات بتهمة الاستيلاء على أموال إحدى الشركات

ضبط مدير مبيعات بتهمة الاستيلاء على أموال إحدى الشركات

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط مدير مبيعات بإحدى شركات تجارة المواد الغذائية بالقاهرة، بعد تورطه في الاستيلاء على مبلغ مالي من إيرادات المبيعات، بالإضافة إلى تحصيل مبالغ مالية من 11 شخصًا بدعوى توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مالية، دون الوفاء بالتزاماته.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، الذي له معلومات جنائية، واعترف بارتكاب الواقعتين كما ورد في التحقيقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار جهود الوزارة لمكافحة جرائم النصب والاحتيال وحماية المواطنين.

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