أعلنت وزارة العمل اليوم بدء اختبارات العمال المصريين المرشحين للعمل في شركة مقاولات بدولة الإمارات.

مكان إجراء الاختبارات

أوضحت الوزارة في بيان لها أن هذه الاختبارات حدثت داخل وحدة توجيه ما قبل المغادرة، التابعة للوزارة، بحضور ممثل عن الشركة الإماراتية، وأن هؤلاء المرشحين كانوا قد تقدموا على فرص العمل التي أعلنت عنها الوزارة منذ أيام، وأنها دليل على مصداقية تلك الفرص بحسب تصريحات وزير العمل محمد جبران.

وكان الوزير جبران أعلن عن فتح باب التقديم على 185 فرصة عمل بشركة الشاطئ الغربي للمقاولات العامة في الإمارات براتب شهري يصل إلى 2000 درهم إماراتي، حسب الخبرة، وأن السن من 25 إلى 40 سنة.

وقالت الوزارة إن من المزايا التي تشملها الوظائف، توفير الإقامة، والمواصلات والتأمين الصحي وساعات إضافية مدة العقد عامان.

من جانبه أكد محمد جبران وزير العمل، أن هذه الفرص الجديدة وفرتها الوزارة بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج والإدارة العامة للتشغيل.

المهن والتخصصات المطلوبة

وأوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن هذه الفرص التي وفرها مكتب التمثيل العمالي بالإمارات برئاسة المستشار منال عبد العزيز عثمان، عبارة عن: عدد 20 فني جبس بورد، برواتب شهرية، من 1700 إلى 2000 درهم، والخبرة من 3 إلى 5 سنوات، و20 فني نجار خشب "موبيليا"، برواتب من 1700 إلى 2000 درهم، وخبرة من 3 إلى 5 سنوات، و20 فني نجار خشب "ديكور"، برواتب من 1700 إلى 2000 درهم، وخبرة من 3 إلى 5 سنوات، و20 فني حداد لحام "مظلات"، برواتب من 1700 إلى 1900 درهم، وخبرة من 3 إلى 5 سنوات، و5 فني كهرباء وتكييف، برواتب من 1600 إلى 2000 درهم، وخبرة من 4 إلى 6 سنوات، و100 عامل في مجال الزراعة والري، برواتب 1400 درهم، وخبرة عام واحد.