وزير العمل يقرر صرف  100 ألف جنيه للعامل ضحية حادث سيرك طنطا

وزير العمل يقرر صرف  100 ألف جنيه للعامل ضحية حادث سيرك طنطا

وزير العمل يقرر صرف  100 ألف جنيه للعامل ضحية حادث سيرك طنطا

قرر محمد جبران وزير العمل صرف 100 ألف جنيه للمواطن محمد إبراهيم عبد الفتاح، مساعد مدربة السيرك الذي تعرض لهجوم نمر مفترس أثناء العرض بمدينة طنطا، ما أدى إلى بتر ذراعه.

زيارة مسئولي وزارة العمل للعامل السيرك

شيك بـ100 ألف جنيه من صندوق الخدمات الاجتماعية

وأوضحت وزارة العمل في بيان عنها، أنّ ضحية حادث السيرك تسلم «شيك» بقيمة 100 ألف جنيه من صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية التابع للوزارة.

وأكد وزير العمل أنّ الدعم جاء بعد التنسيق مع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، حيث أسفر التنسيق عن توفير فرصة عمل له بإحدى شركات الأدوية بالمحافظة.

زيارة مسئولي وزارة العمل للعامل السيرك

تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي

وأضاف الوزير أنّ الدعم يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتواصل والاستجابة السريعة للحالات الأكثر احتياجا، بتوفير الدعم الرعاية والحماية.

من جانبه، أكد أحمد القللي مدير مديرية العمل في الغربية أحمد القللي، أنّه سلم الدعم للعامل الضحية تنفيذا لتكليفات وزير العمل بالتواصل مع الحالات الطارئة التي يتعرض لها أي مواطن، موضحا أنّ الوزير كان ينسق مع المحافظ التي بدأت بتوفير فرصة عمل لائقة له، وزيارته بشكل مستمر في مستشفى الطوارئ الجامعي بطنطا للاطمئنان عليه، وإيصال رسالة بأنّ المواطن البسيط دائما في اهتمامات القيادة السياسية.

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