مصر تشارك في بطولة «أتوم سكيلز» للمهارات المهنية بروسيا

شاركت مصر مع أكثر من 2000 متسابق وخبير من 12 دولة؛ شملت روسيا، الصين، تركيا، مصر، بنجلاديش، جنوب إفريقيا، أوزبكستان، بيلاروسيا، إندونيسيا، الهند، وكازاخستان، في فعاليات النسخة العاشرة من بطولة المهارات المهنية الدولية «أتوم سكيلز – 2025» في مركز «يكاترينبورغ-إكسبو» الدولي للمعارض بروسيا؛ لمواصلة التقاليد في تعزيز التميز المهني وتبادل الخبرات بين الثقافات.

وأكد أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لشركة روساتوم، أن جميع المشاركين فائزون بغض النظر عن المراكز أو الجوائز، قائلاً: «نحن فخورون بكم لأنكم تمثلون النخبة التكنولوجية الوطنية»، مضيفا أن روسيا تحتفل هذا العام بالذكرى الثمانين لتأسيس صناعتها النووية، مشيرًا إلى أن بطولة العام المقبل «أتوم سكيلز – 2026» تكون أكثر اتساعًا واحترافية، وتمكن المزيد من الشباب من إشعال شرارة التميز في مجتمعاتهم ومؤسساتهم.

تمكين الشباب وتقدير قيمة العمل الفني والتقني في تنمية المدن والمجتمعات

ومن جهته، أشار دينيس باسلر، الحاكم المؤقت لإقليم سفيردلوفسك، إلى أن الإقليم يستضيف البطولة منذ انطلاقتها قبل عشر سنوات، مشيدًا بتحولها إلى أحد أبرز الأحداث الصناعية في مجال المهارات المهنية، مؤكدًا دورها في تمكين الشباب وتقدير قيمة العمل الفني والتقني في تنمية المدن والمجتمعات.

وشهدت البطولة منافسات مكثفة استمرت خمسة أيام، شارك فيها ممثلون من 16 فرعًا وشركة تابعة لـ«روساتوم»، إلى جانب فرق من شركات محلية وعالمية كبرى، وطلبة من 70 جامعة وكلية تقنية، وارتفع عدد مجالات المنافسة هذا العام إلى 44، من بينها تقنيات اللحام، التصميم الهندسي، التقنيات المركبة، الأتمتة الصناعية، روبوتات البرمجيات، والطحن باستخدام التحكم الرقمي، إضافة إلى مجالات جديدة مثل تطوير التطبيقات على منصة 1C والتصميم الجرافيكي، وصُممت المهام من قبل خبراء متخصصين بما يتوافق مع احتياجات الصناعة والمعايير الدولية.

برنامج الفعاليات المصاحبة

وشمل البرنامج الموازي للبطولة أربعة محاور رئيسية وهي التوجيه المهني، التربوي، الموارد البشرية، والأسرة، وتخلله مؤتمرات وندوات وورش عمل ركزت على أهمية التعليم المهني كدعامة لتحقيق السيادة التكنولوجية وتعزيز الريادة في الصناعات المستقبلية.