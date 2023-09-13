منهج المهارات المهنية للصفوف من الرابع حتى السادس الابتدائي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توزيع منهج المهارات المهنية لصفوف النقل «الرابع والخامس والسادس» الابتدائي الفصل الدراسي الأول، والمقرر أن يبدأ 30 سبتمبر وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي، والمعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

منهج المهارات المهنية للصف الرابع الابتدائي

يتضمن منهج المهارات المهنية للصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول المحاور التالية:

المحور الأول: ارتباط المهن والفنون بالمجتمع الترابط الأسري.

- الأدوار والمسئوليات في الأسرة.

- مصادر المعرفة.

- الزراعة في المنزل.

- رعاية نباتات الزينة.

- الإصلاحات المرئية.

- المشكلات الأسرية.

- طرق حل المشكلات لدى الأسرة.

- المهن الفندقية والسياحية.

- المهن الأخرى في السراي.

- الدكتور المهندس هاني عازر.

المحور الثاني: الحياة والعمل من أجل التنمية المستدامة:

- الموارد وإعادة التدوير.

- منتجات جديدة من إعادة التدوير.

- إعادة استخدام أشياء متاحة في المنزل.

- الحياة المستدامة.

- ميزانية الأسرة.

- ليلجول سيداغات.

- المحور الثالث الصحة والسلامة للجميع:

- العناصر الغذائية.

- وجبة غذائية متوازنة.

- نظام غذائي صحي.

- الطعام الغير صحى.

- المحافظة علي سلامة الطعام.

- الشراب الطبيعي والشراب الصناعي.

- السلامة في المطبخ.

- إعداد الطعام والشراب الصحي.

- الإسعافات الأولية والسلامة.

- السلامة في المنزل.

- السلامة في استخدام الطلاء.

- شخصيات مؤثرة: مجدي يعقوب.

المحور الرابع: الرؤية الفنية للمال

- تصميم الحدائق.

- العناية بالأقشمة والملابس.

- تصميم علامات تجارية.

- مبادئ التصميم الجيد.

-الإعلان عن المنتجات.

- شخصيات مصرية مؤثرة: مجدي يعقوب.

منهج المهارات المهنية للصف السادس الابتدائي

يتضمن محتوي منهج المهارات المهنية للصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول علي المحاور التالية:

- المحور الأول: ارتباط المهن والفنون بالمجتمع.

- الأدوار الفنية في المجتمع.

- أهمية المهن الصناعية في مجتمعنا.

- الزراعة في المجتمع.

- البحث في القضايا البيئية.

- المهن المتغيرة اليوم وفي المستقبل.

- تطوير المجتمع للأجيال القادمة.

- شخصيات مصرية مؤثرة: سميحة أيوب.

- المستكشف النشط: الدكتور أكاش أحامد.

- المحور الثاني: الحياة والعمل من أجل التنمية المستدامة :

- ما المقصود بإعداد الميزانية ؟

- الاستثمار في الموارد.

- الكهرباء.

- زراعة النباتات المزهرة؟

- الموارد والترويج للسياحة.

- شخصيات مؤثرة محمود العربي.

- المكشف النشط.