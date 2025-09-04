محافظة أسيوط تعلن تشكيل لجان مختصة لبحث أسباب انهيار عقار اليوم

أعلنت محافظة أسيوط، انتشال 6 جثث ضحايا حادث انهيار عقار أسيوط السكني المكون من 4 طوابق في حي شرق وسط مدينة أسيوط، وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها في رفع الأنقاض والبحث عن ناجين أو ضحايا آخرين، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



وأعلنت محافظة أسيوط توفير سكن بديل لنقل الحالات الطارئة جراء انهيار العقار، وتوفير سبل الراحة الكاملة لها، مؤكدة وجود التعويضات اللازمة من وزارة التضامن الاجتماعي لكل المواطنين المتضررين.



تشكيل لجان مختصة لبحث أسباب انهيار عقار أسيوط

وأكدت المحافظة تشكيل لجان مختصة لبحث أسباب انهيار العقار، لتحديد وجود شبهة جنائية من عدمها، مع اتخاذ القرار الفوري ضد المتسبب، وتحويله لجهات التحقيق.



فرض كردون أمني حول العقار المنهار في أسيوط



وجرى فرض كردون أمني حول العقار المنهار، وتتواجد قوات الأمن وعلى رأسها اللواء وائل نصار مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط في مكان الحادث، وسط تواجد سيارات الإسعاف والإنقاذ، وتتابع الجهات المعنية التطورات أولا بأول.



كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط إخطارا يفيد انهيار عقار مكون من 4 طوابق في حي شرق وسط مدينة أسيوط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.