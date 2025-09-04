ملف الهجرة على رأس أولويات اجتماع «عملية الخرطوم» بالقاهرة

كشفت نورهان عجيزة مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، عن تفاصيل الاجتماع الوزاري الثاني لـ«عملية الخرطوم»، المنعقد في مصر اليوم، الذي ترأسه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة.

وأضافت عجيزة، في تغطيتها، اليوم الأربعاء، أن الاجتماع الوزاري الثاني لـ«عملية الخرطوم» بدأ منذ قليل، والتي تترأسها مصر منذ أبريل عام 2024، وذلك بمشاركة عدد كبير من الوزراء المعنيين بملف الهجرة في الدول الأعضاء بعملية الخرطوم المعنية بالتنسيق والتشاور حول الموضوعات المرتبطة بالهجرة من شرق إفريقيا إلى دول أوروبا، برئاسة وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي.

وتابعت أن عملية الخرطوم تشمل وتضم عددًا كبيرًا من الدول، ما يقرب من 40 دولة منهم الجزء الأكبر من الاتحاد الأوروبي، بجانب دول القرن الإفريقي وشرق إفريقيا ومفوضية الاتحاد الأوروبي ومفوضية الاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى عدد كبير من المنظمات الدولية المعنية بملف الهجرة ومنها المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشئون اللاجئين، ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة.

وأضافت أن الاجتماع الوزاري بمثابة الفرصة الأولى لتقييم ما تم إنجازه في عملية الخرطوم منذ تدشينها في عام 2014، وذلك بهدف التعاون في مختلف الموضوعات حول ملف الهجرة، بجانب أنها تضمن مكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة تهريب المهاجرين في دول الأعضاء.