ومجلس النواب في العراق الاتحادي أعلى سلطة تشريعية ورقابية يتم انتخابها بشكل حر ومباشر من قبل الناخبين كل أربع سنوات، لتحقيق مصلحة البلد وتمثيل المواطنين من خلال تشريع القوانين التي تنظم عمل مؤسسات الدولة، وإقرار الموازنة العامة السنوية والمصادقة على الاتفاقيات الدولية وانتخاب رئيس الجمهورية ومراقبة السلطة التنفيذية لضمان التزامها بالقوانين وتحقيق مصالح البلد العليا، نقلًا عن مجلس النواب العراقي.

ويتكون مجلس النواب في دورته الانتخابية الخامسة من 329 نائبًا تم توزيعهم على 25 لجنة دائمة، ولجان أخرى مؤقتة، ويشترط في المرشح للعضوية أن يكون عراقيًا كامل الأهلية مع تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن ربع عدد أعضاء المجلس، بحسب ما جاء في

ويعمل مجلس النواب على تلبية مصالح المواطنين من خلال تواصل النواب مع ناخبيهم بشكل مباشر للوقوف على مشكلاتهم ومعاناتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد حلول ناجعة لها.

وعلى رأس تشكيلات المجلس هناك جهاز إداري يسمى «الأمانة العامة لمجلس النواب» يعمل على تقديم التسهيلات الإدارية والقانونية والإعلامية واللوجستية لرئيس مجلس النواب ونائبيه واللجان والنواب للتمكن من القيام بمهامهم الدستورية والتشريعية والرقابية والتمثيلية على أكمل وجه.