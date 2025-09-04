معهد الآثار الشرقية مسرح للقوة الناعمة.. لقاء استثنائي لماكرون مع نجوم مصر قبل المغادرة

في ليلة كان بطلتها «القوة الناعمة»، تحول المعهد الفرنسي للآثار الشرقية إلى منصة حوار ثقافي رفيع المستوى، بحضور كوادر مصر من الفنانين والمثقفين، في استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في حفل عشاء استثنائي، هذا الحدث اللافت الذي نظمته بعناية السفارة الفرنسية في القاهرة، قبل مغادرة مصر، عكس بوضوح الأهمية التي توليها القيادة الفرنسية لتعزيز التبادل الثقافي مع مصر، إيمانًا منها بأن الفن هو لغة عالمية تقرب بين الشعوب.

القوة الناعمة تسيطر على مشهد زيارة ماكرون للمعهد الفرنسي

لم تخل الأمسية من توثيق للحظات الفريدة، ما ظهر في صور الفنانين والكوادر المختلفة في توثيق اللحظات الاستثنائية في وجود رئيس فرنسا، عبر منصات التواصل الاجتماعي، لتنتشر عبارات الود والتقدير بين المتابعين، وكل يسرد تفاصيل حواراتهم مع الرئيس ماكرون، عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بينهم المخرج القدير يسري نصر الله، الذي لم يتردد في التعبير عن انطباعه الإيجابي تجاه ماكرون، إذ وصفه بالتواضع كما لمس رغبته الصادقة في تنمية العلاقات الثقافية بين البلدين، مضيفًا: «صراحة، الراجل بسيط ودمه خفيف جداً».

تألقت نخبة من نجمات الشاشة، منهن ليلى علوي، وهند صبري، ويسرا اللوزي، بالإضافة إلى الفنان القدير حسين فهمي، الذي وجه رسالة شكر وامتنان للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قائلًا: «شكرًا سيادة الرئيس إيمانويل ماكرون على دعوة العشاء الكريمة، وشكرًا على المواضيع الشيقة التي ناقشناها، كما أشكرك على موقفك العظيم والمتضامن مع الشعب الفلسطيني».

ردود فعل مختلفة على زيارة ماكرون للمعهد الفرنسي

نشرت الفنانة الصاعدة لينا صوفيا باقة من الصور التي جمعتها بالرئيس ماكرون، معلقة عليها بكلمات حملت معاني الفخر والاعتزاز: «كانت لحظة لا تُنسى مع الرئيس إيمانويل ماكرون، شرف عظيم وسعادة لا تُضاهى أن ألتقي بشخص بهذا اللطف والتواضع والإلهام»، ولم تقتصر كلماتها على التعبير عن سعادتها الشخصية، بل أكدت على شعورها بالانتماء لدور الجسر الذي يربط بين الثقافتين المصرية والفرنسية، معربة عن أملها الدائم في أن تكون سببًا في تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين، كما وجهت شكرًا خاصًا للسفير الفرنسي إريك شوفالييه والسفارة الفرنسية على هذه الدعوة الكريمة.

أما الفنانة القديرة هند صبري، فقد شاركت جمهورها فرحتها الغامرة بهذا اللقاء المميز، الذي منحها فرصة للتفاعل المباشر مع شخصية سياسية عالمية بارزة، وأثنت صبري على تواضع الرئيس الفرنسي وحرصه الدائم على دعم العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في مختلف المجالات، وقد تداول العديد من الفنانين الآخرين عبارات الإعجاب بأسلوب الرئيس الفرنسي الراقي في التواصل مع الحضور.

كانت مشاركة المغنية الأوبرالية المصرية المتألقة فرح الديباني في هذا الحدث بمثابة إضافة استثنائية، إذ حضرت كجزء من الوفد الرسمي الفرنسي، وهو ما شاركته عبر حسابها على موقع «إنستجرام»، شاركت فرح صورًا وثقت لحظات اللقاء مع الرئيس ماكرون، معربة عن امتنانها العميق لإتاحة الفرصة لها للمساهمة في تعزيز الروابط بين البلدين اللذين يجمعهما تحالف استراتيجي راسخ، وكتبت بصدق: «ممتنة بعمق لتمكني من المساهمة في تعزيز الروابط بين البلدين، اللذين يتحدان كحليفين استراتيجيين».