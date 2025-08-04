«منفتح ودمه خفيف».. كواليس لقاء الرئيس الفرنسي ماكرون مع الفنانين المصريين

كشف المخرج يسري نصرالله كواليس اللقاء الذي جمعه وعددًا من الفنانين والمبدعين المصريين بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارته الحالية إلى مصر، وذلك في المعهد الفرنسي للآثار الشرقية.

ونشر نصرالله تدوينة عبر حسابه على «فيس بوك» قال فيها: «لبّيت أمس دعوة السيد إريك شوفالييه، سفير فرنسا في مصر، لحضور عشاء في المعهد الفرنسي للآثار الشرقية IFAO، على شرف السيد إيمانويل ماكرون، رئيس جمهورية فرنسا».

وتحدث نصرالله خلال تدوينته عن رغبة الرئيس الفرنسي في تعميق العلاقات الثقافية بين بلاده ومصر، قائلًا: «الملفت والمؤثر للغاية هو تواضع السيد ماكرون، ورغبته الصادقة في تعميق العلاقات الثقافية بين مصر وفرنسا، بصراحة كده... الراجل بسيط ودمه خفيف جدًا».

وردًا على سؤال أحد المتابعين حول ما إذا كان قد تحدّث مع ماكرون عن القضية الفلسطينية، قال: «طبعًا، وكان شديد الإيجابية».

أمير رمسيس: ماكرون شاهد فيلمي الوثائقي «يهود مصر»

كما تحدّث المخرج أمير رمسيس عن جانب من اللقاء مع الرئيس الفرنسي، قائلاً: «اليوم كان لي شرف لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في حفل الاستقبال الرسمي الذي أقامته السفارة الفرنسية»، مضيفًا: «خلال مقدمة سريعة، ذكر أنه شاهد أجزاء من فيلمي الوثائقي (يهود مصر) في المعرض الذي أقيم قبل بضع سنوات في معهد العالم العربي مع جاك لانج».

وتابع: «كان شعورًا ساحرًا أن تصل قصة حُكيت منذ سنوات إلى هذا الحد، وكانت أيضًا فرصة رائعة لمقابلة العديد من الأصدقاء القدامى الرائعين».

بحضور الفنانين.. كواليس عشاء الرئيس ماكرون في المعهد الفرنسي للآثار الشرقية

شهد حفل العشاء، الذي أقيم في المعهد الفرنسي للآثار الشرقية، حضور عدد كبير من الفنانين وصنّاع السينما المصريين والعرب، من بينهم: حسين فهمي، ليلى علوي، المخرج أمير رمسيس، هند صبري، يسرا اللوزي، كريم قاسم، الفنانة الشابة لينا صوفيا، والمخرجة هالة جلال، وغيرهم.