عرض «مملكة الحواديت» على المسرح القومي للأطفال الخميس المقبل: كوميديا وفانتازيا

تعود مسرحية «مملكة الحواديت» للعرض بدءا من غد الخميس على المسرح القومي للأطفال برئاسة الفنان عادل الكومي، مسرح عبد المنعم مدبولي بالعتبة، وتستمر في العرض أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع للأطفال والأسرة، وذلك بعد رفع لافتة كامل العدد خلال أيام عيد الفطر، والمسرحية غنائية استعراضية كوميدية، تمزج بين الخيال والفانتازيا، المسرحية تأليف وأشعار السيناريست وليد كمال، وإخراج إيهاب ناصر، بطولة النجمة مها أحمد، والفنان وائل عوني بطل مسرح مصر، موسيقى وألحان الموسيقار وائل عوض، غناء فريق غني.

النجمة مها أحمد تلعب دور 4 شخصيات مختلفة

وتلعب النجمة مها أحمد داخل العرض 4 شخصيات مختلفة، في محاولة منها لإنقاذ مملكة الحواديت، وهو ما يجعلها تخوض مجموعة من المغامرات الخطيرة ضد الجوكر الشرير الذي يؤدي دوره الفنان وائل عوني، وكذلك تخوض مجموعة من المغامرات الكوميدية الطريفة من خلال التنكر في شخصيات مختلفة، وقد شهد المسرح تفاعلا كبيرا من الأطفال مع النجمة مها أحمد، في عودة جديدة للمسرح بعد غياب سنوات، والتي تتواصل مع الجمهور بشكل مباشر وتسألهم التفكير في حلول لمساعدة الخير للانتصار على الشر في بداية المسرحية، وفي نهايتها تطلب منهم أن يستعدوا لمحاربة الشر لأنهم أبطال الحواديت القادمة، كما تحرص على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال وذويهم في نهاية العرض.

المسرحية تدور أحداثها في إطار خيالي فانتازي



المسرحية تدور أحداثها في إطار خيالي فانتازي، عندما تتعرض مملكة الحواديت لخطر الفناء، بعد تمرد الجوكر خادم الشر في المملكة؛ الذي يسعى للسيطرة على عرش الحواديت، مستغلا الطاقة السلبية لطفل غاضب بسبب تعرضه للتنمر، فيسيطر على خياله لتدمير الحواديت الطيبة من العالم، ويحاول إلقاء أبطالها في بئر النسيان، واستبدالها بحواديت الشر.



لكن الملكة شهرزاد تختار أحد أبطال الحواديت والتي كانت مفاجأة للأطفال وتفاعلوا معها ومع أغنيتها التي تم إنتاجها خصيصا، وذلك لإنقاذ المملكة من خلال مجموعة من المغامرات والصراعات في أشهر حواديت الأطفال الطيبة، بعد أن يقلبها الشرير راسا على عقب.