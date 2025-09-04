وفاة القمص عبدالمسيح بسيط كاهن كنيسة العذراء الأثرية في مسطرد

أعلنت كنيسة السيدة العذراء مريم الأثرية بمسطرد، وفاة القمص عبدالمسيح بسيط، كاهن كنيسة العذراء، وأستاذ اللاهوت الدفاعي بالكلية الإكليريكية، ومدير معهد دراسات الكتاب المقدس بشبرا الخيمة، منذ قليل عن عمر يناهز السبعين عاما.

موعد عزاء القمص عبد المسيح بسيط

أعلنت الكنيسة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنه من المقرر أن تتم الصلاة عليه في تمام الساعة الرابعة عصرا بكنيسة السيدة العذراء بمسطرد، على أن يكون العزاء غدا الخميس في تمام الساعة السادسة بقاعة الكنيسة.

معلومات عن القمص عبد المسيح بسيط

ونستعرض أبرز المعلومات عن القمص عبد المسيح بسيط بحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية:

- أستاذ اللاهوت الدفاعي في الكنيسة القبطية الارثوكسية وكاهن كنيسة العذراء بمسطرد

- خريج كلية الآداب والتربية قسم اللغة الإنجليزية عام 1978

- التحق بكلية الأداب (انتساب) قسم يوناني ولاتيني عام 1983

- التحق بالكلية الإكليريكية (القاهرة) القسم المسائي عام 1984

- كتب قبل رسامته خمس مسودات لخمسة كتب تم تنقيحها ونشرها بعد الرسامة مدرس اللاهوت الدفاعي بمعهد الرعاية بالقاهرة

- مدرس اللاهوت الدفاعي وتاريخ العقيدة بالكلية الاكليريكية فرع شبرا الخيمة.

- مدير معهد دراسات الكتاب المقدس بشبرا الخيمة

- درس المواد الآتية: مخطوطات الكتاب المقدس ترجمات الكتاب المقدس النقد الأدبي (الأعلى) قانونية ك.م. النقد الأدني (النقد النصي) للكتاب المقدس له العديد من الكتب اللاهوتية التي أفادت أبناء الكنيسة في اللاهوت الدفاعي والنقد الكتابي وعلوم مختلفة في الكتاب المقدس يتميز بالأسلوب العلمي والمنهجية وله العديد من اللقائات علي القنوات المختلفة.

- وهو عميد معهد الكتاب المقدس اللاهوتي في مطرانية شبرا الخيمة.