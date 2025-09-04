وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بسقوط شهيدين على دراجة نارية وإصابة مواطن في غارة إسرائيلية على منطقة مرجعيون على طريق الدردارة جنوب لبنان.

كانت طائرة مُسيرة إسرائيلية نفّذت غارة أمام محل لتصليح الدراجات النارية في بلدة الطيبة في قضاء صور، وأسفر الهجوم بحسب وزارة الصحة اللبنانية، عن سقوط شهيد، كما استهدفت مُسيرة إسرائيلية تلة الكنيسة بين بلدتي الطيبة ورب ثلاثين بقنابل صوتية.

وقال الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، إنّ استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية وعدم الانسحاب من التلال الخمس وعدم إعادة الأسرى اللبنانيين يشكّل انتهاكًا لقرار مجلس الأمن رقم 1701، والاتفاق الذي تم التوصل إليه في يناير الماضي.