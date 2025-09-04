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الأربعاء، 09 أبريل 2025
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وزير المالية اللبناني: لدينا خطة لمعالجة موضوع الودائع.. وسنبدأ بصغار المودعين

وزير المالية اللبناني: لدينا خطة لمعالجة موضوع الودائع.. وسنبدأ بصغار المودعين

وزير المالية اللبناني: لدينا خطة لمعالجة موضوع الودائع.. وسنبدأ بصغار المودعين

قال وزير المالية اللبناني ياسين جابر، إنّ بلاده تضع خطة لمعالجة موضوع الودائع وسيتم البدء بصغار المودعين، وجار التفاوض مع البنك الدولي على عدة قروض أحدها لتأسيس صندوق لإعادة البني التحتية في المناطق المتضررة.

وأوضح وزير المالية اللبناني، أنّ البنك الدولي خصص للصندوق 250 مليون دولار مبلغا تأسيسيا شرط الإصلاح، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل نقلًا عن «رويترز».

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بسقوط شهيدين على دراجة نارية وإصابة مواطن في غارة إسرائيلية على منطقة مرجعيون على طريق الدردارة جنوب لبنان.

كانت طائرة مُسيرة إسرائيلية نفّذت غارة أمام محل لتصليح الدراجات النارية في بلدة الطيبة في قضاء صور، وأسفر الهجوم بحسب وزارة الصحة اللبنانية، عن سقوط شهيد، كما استهدفت مُسيرة إسرائيلية تلة الكنيسة بين بلدتي الطيبة ورب ثلاثين بقنابل صوتية.

وقال الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، إنّ استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية وعدم الانسحاب من التلال الخمس وعدم إعادة الأسرى اللبنانيين يشكّل انتهاكًا لقرار مجلس الأمن رقم 1701، والاتفاق الذي تم التوصل إليه في يناير الماضي.

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