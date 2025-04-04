غارة إسرائيلية على صيدا في لبنان.. شهيد فلسطيني والبحث عن ناجين تحت الأنقاض

غارة إسرائيلية على صيدا في لبنان.. شهيد فلسطيني والبحث عن ناجين تحت الأنقاض

غارة إسرائيلية على صيدا في لبنان.. شهيد فلسطيني والبحث عن ناجين تحت الأنقاض

قال أحمد سنجاب مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من بيروت، إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت شقة سكنية في مدينة صيدا، جنوب لبنان، أسفرت عن استشهاد شخص واحد على الأقل، ويجري البحث عن ضحايا آخرين محتملين، إذ كانت الشقة مأهولة بثلاثة أشخاص: الشهيد، وزوجته، وابنته.

البحث عن ناجين وسط الأنقاض

وأشار إلى أن فرق الدفاع المدني ما زالت تواصل عمليات الإنقاذ والبحث وسط الأنقاض، بعد السيطرة على النيران التي اندلعت عقب القصف، كما أفاد بوجود عدد من الإصابات نتيجة شظايا الانفجار التي تطايرت في محيط الشقة.

وفيما يتعلق بهوية الشهيد، أوضح أن المعلومات الأولية تفيد بأنه فلسطيني ينتمي إلى أحد الفصائل الفلسطينية مقيم في الأراضي اللبنانية، إلا أن هويته لم تُعلن رسميًا بعد، ومن المتوقع أن تُصدر وزارة الصحة اللبنانية أو إحدى الفصائل الفلسطينية بيانًا بهذا الشأن قريبًا.

مسيرات إسرائيلية لا تزال يحلق في أجواء الجنوب اللبناني

وعن الوضع الميداني، ذكر أن الطيران الحربي الإسرائيلي حلق في أجواء صيدا قبل أن يغادر، لكن الطيران المسير الإسرائيلي لا يزال يحلق في أجواء الجنوب اللبناني، في ظل تواصل التوتر الأمني في المنطقة.

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